Socialdemokratisk udlændingeudspil splitter nødhjælpsorganisationer

Folkekirkens Nødhjælp, Mellemfolkeligt Samvirke og Dansk Røde Kors er uenige om Socialdemokratiets forslag om at flytte 3,5 milliarder kroner fra langsigtet udviklingsbistand til hjælp i flygtninges nærområder

Det socialdemokratiske udlændingeudspil, som blev præsenteret forleden, skaber uenighed i blandt de danske nødhjælpsorganisationer.

Partiet har blandt andet foreslået, at hjælpen til Afrika skal have et massivt løft gennem en forstærket, europæisk indsats – en ny ”Marshallhjælp” – men også, at den danske udviklingsbistand skal lægges markant om.

Af de næsten 16 milliarder kroner, som Danmark bruger hvert år, går 11 milliarder kroner i dag til langsigtet udvikling, men heraf skal 3,5 milliarder kroner ifølge udspillet ”Retfærdig og realistisk” frem mod 2025 flyttes over til humanitær bistand i skrøbelige stater og hjælp i flygtninges nærområder. Formålet er ikke mindst at bremse flygtningestrømmene til Europa.