S: Udspil til hurtigere skatteklager er længe ventet

Et nyt udspil fra regeringen skal halvere sagsbehandlingstiden for borgernes skatteklager.

Regeringens udspil, der skal halvere sagsbehandlingstiden for borgernes skatteklager, falder i god jord hos Socialdemokratiet.

Det har nemlig været længe ventet, siger skatteordfører Jesper Petersen (S), der forventer at kunne lave en aftale med regeringen.

- Derfor ser vi frem til at få taget en politisk drøftelse og forhåbentlig nogle markante skridt, der gør det realistisk at få nedbragt sagsbehandlingstiden til glæde for borgere og virksomheder, siger Petersen.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) præsenterer torsdag et udspil til en ny retssikkerhedspakke for forligspartierne, der tæller alle Folketingets partier undtaget Enhedslisten og Alternativet.

Udspillet skal nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for borgernes skatteklager fra 23 måneder til 12 måneder. Det skal blandt andet ske ved, at borgernære sager kommer foran i behandlingskøen.

Spørgsmål: Du lyder meget positiv, er der kort vej til en aftale?

- Der er i hvert fald enighed om målet om at få nedbragt sagsbehandlingstiden. Men hvordan man så gør det, er noget, vi skal diskutere nu, siger Petersen.

- Den barbering af Skatteankenævnene, hvor almindelige mennesker er med til at se på klagesagerne, synes vi, at regeringen går for langt.

I udspillet lægger regeringen op til, at antallet af de danske skatteankenævn, som er en lokal klageinstans, borgerne kan henvende sig til med skatteklager, skæres ned fra 19 til 10.

Der investeres 230 millioner kroner i klagesystemet i skattevæsenet, fremgår det af udspillet. 110 millioner af disse er dog forventede gevinster ved udspillet, som derefter geninvesteres.

