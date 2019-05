S venter med at fastlægge loft over ikkevestlig indvandring

Partiet fremlægger helhedsplan for udlændingepolitik, men fastlægger ikke loft for ikkevestlig indvandring.

Hvis man bygger et hus, så starter man med fundamentet og fire vægge, før man lægger loft på.

Af samme grund vil Socialdemokratiet vente med at fastlægge et loft over ikkevestlig indvandring til Danmark. Det fremgår fredag, hvor partiet fremlægger en plan for udlændingepolitikken.

- Det er stadig vores ønske, at vi skal have loftet, og dermed står den politik uændret, fra da vi fremlagde det oprindelige udspil.

Loftet skal både omfatte flygtninge, mennesker med humanitært ophold og familiesammenførte fra ikkevestlige lande.

Loftet var en del af partiets flygtningeudspil fra februar 2018, men omtales ikke i det nye samlede udspil for dansk udlændingepolitik, der fremlægges fredag, selv om det kaldes en helhedsplan.

- Der er vores holdning den, vi gav udtryk for, da vi fremlagde vores store udlændingeudspil. Det skal selvfølgelig ske i samarbejde med landets kommuner, for det afhænger af den integrationskapacitet, vi har.

- Det er ikke kun et spørgsmål om antal, men også om daginstitutioner, skoler og bosætning. Altså hvor meget, vi kan følge med, siger Mette Frederiksen.

I partiets plan fra halvandet år siden fremgår det, at loftet hvert år skal vedtages af Folketinget.

Partiet har modtaget udbredt kritik, da det heller ikke fremgår klart, hvornår Danmark kan modtage kvoteflygtninge, hvad forholdene skal være på Udrejsecenter Sjælsmark, eller hvad de offentlige ydelser skal være til flygtninge.

Socialdemokratiets asylreform har overordnet to formål. Ikkevestlige udlændinges adgang til Danmark skal kontrolleres og begrænses. Og der skal gøres op med et system, hvor kun de mest heldige og ressourcestærke kommer hertil.

Partiet vil hæve Danmarks betaling til FN's flygtningeorganisation, UNHCR, som skal modtage de flygtninge, der har fået dansk asyl.

Desuden foreslås det, at EU skal hæve bistanden til Afrika.

