S-veteran er indstillet som spidskandidat til EP-valget næste år

Christel Schaldemose er af Socialdemokratiets hovedbestyrelse indstillet som partiets spidskandidat til europaparlamentsvalget næste år.

Det skriver hun selv på Facebook.

- Her til morgen har Socialdemokratiets hovedbestyrelse anbefalet mig som Socialdemokratiets spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget næste år.

- Jeg er enormt glad for og stolt over den opbakning, som hovedbestyrelsen har givet mig, og jeg vil gøre mit for at leve op til den tillid og det ansvar, skriver hun på Facebook.

Torsdag skrev det socialdemokratiske medie Netavisen Pio, at det ville ske. Men nu er det altså officielt.

Schaldemose har været medlem af Europa-Parlamentet siden 2006. Hun er i dag partiets gruppeformand i Europa-Parlamentet.

Hun skal formelt vælges ved partiets årsmøde, tidligere hed det kongres, i september. I teorien kan modkandidater melde sig på banen. Men det bliver efter alt at dømme spild af tid, når hovedbestyrelsen har peget på en kandidat.

Ved det seneste valg i 2019 fik Schaldemose 65.179 personlige stemmer.

Hun kæmper især for at forbedre forbrugernes forhold.

- Siden jeg for første gang satte mine ben i Europa-Parlamentet for 17 år siden, har jeg arbejdet for at værne om vores arbejdspladser og økonomi, bekæmpe luftforurening, styrke forbrugerbeskyttelsen og stramme regler for tech-giganterne.

- Med krig på vores kontinent, store grænseoverskridende klimaforandringer, generationsforureninger med PFAS og en digital udvikling, der buldrer afsted, har vi brug for at skabe tryghed for borgere og komme med nye løsninger, skriver Schaldemose.

- Samtidig skal vi sige klart fra overfor europæisk indblanding i vores særlige danske arbejdsmarkedsmodel. Alt det handler europæisk politik om for mig, og det bliver nogle af de helt store udfordringer, vi skal tage hånd om i fællesskab de kommende år, skriver hun.

Schaldemose afløste i 2006 partifællen Henrik Dam Kristensen, som forlod Europa-Parlamentet til fordel for Folketinget. Hun blev valgt ind i 2009, i 2014 og altså senest i 2019.

