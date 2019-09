S vil alligevel ikke genåbne Irak-kommissionen

Der er ikke længere samme behov for en genåbning af Irak-kommissionen, mener Jeppe Kofod (S).

Socialdemokraterne har skiftet mening om Irak-kommissionen, og hvorvidt den bør genåbnes.

Til DR siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at hans parti ikke vil genåbne kommissionen, der blandt andet skulle undersøge beslutningen for Danmarks deltagelse i krigen i Irak.

Det er ellers ikke mere end fire år siden, at den nuværende statsminister, Mette Frederiksen (S), på Socialdemokraternes hjemmeside skrev, at den daværende regering burde genåbne kommissionen.

- Beslutningerne om dansk deltagelse ligger jo 15-20 år tilbage. Nu har vi den historiske krigsudredning, så det er klart, at vi faktisk har et ret godt grundlag for at se på, hvad der er foregået dengang, siger udenrigsminister Jeppe Kofod til DR.

/ritzau/