S vil bruge milliarder på at sætte gamle og slidte hospitaler i stand

Mens de nye, moderne supersygehuse skyder op rundt omkring i landet, er mange andre hospitalsbygninger gamle og slidte.

Derfor vil Socialdemokratiet over ti år bruge 15 milliarder kroner på at modernisere de ældre hospitaler.

- Hvis vi ikke gør det noget, så risikerer vi at vi få a- og b-sygehuse. De hospitaler, som ligger rundt i hele Danmark, spiller også en rolle i fremtidens sundhedsvæsen, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Ifølge Danske Regioner udgør de ældre hospitaler 80 procent af hospitalsbygningerne. Mange af dem er mere end 50 år gamle.

Regionernes formand Anders Kühnau (S) har tidligere på året talt om behovet for en milliardinvestering i de gamle hospitaler. Lægeforeningen har berettet om, at tidens tand har gnavet i stuer, senge og udstyr.

- Problemet er faktisk alvorligt, siger Magnus Heunicke.

- Og jeg kan godt forstå, at man rundt omkring i Danmark har prioriteret at få bygget de her supersygehuse. Det er jo den hovedopgave, man har haft, siger ministeren.

Men nu mener ministeren altså, at tiden er inde til at investere i de resterende hospitaler.

En modernisering af sygehusene vil ifølge Magnus Heunicke også bidrage til bedre arbejdsforhold for de ansatte.

Pengene skal tages fra den ramme til offentlige investeringer, som Socialdemokratiet har sat af i deres 2030-plan. Den fremlagde finansminister Nicolai Wammen (S) inden valgkampen.

Den nye sygehusfond skal udmøntes fra 2025 og ti år frem med 1,5 milliarder kroner om året.

I løbet af valgkampen har sundhedsvæsnet, hvor der er store problemer med lange ventelister og personalemangel, været et stort tema.

Mange partier er enige om, at det er et af de vigtigste problemer for en ny regering at løse.

Flere partier har også fremlagt planer for akuthjælp til sundhedsvæsnet, og senest mandag aften fremlagde Socialdemokratiet syv forslag til at løse nogle af problemerne her og nu.

Partiet vil bruge en milliard - muligvis to milliarder - på blandt andet lønbonusser og til at få udenlandske sygeplejersker hurtigere i arbejde.

Også Venstre, Enhedslisten og Moderaterne er kommet med deres bud på akuthjælp.

Inden for få dage vil Socialdemokratiet også komme med en række principper for, hvordan man kan give nogle grupper af de offentligt ansatte mere i løn.

Det er også et forsøg på at fastholde og rekruttere flere medarbejdere og vil primært være tiltænkt de fag, hvor rekrutteringsudfordringerne er størst.

/ritzau/