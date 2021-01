S vil drøfte advokatvurdering før afgørelse i Støjberg-sag

Flere partier vil drøfte advokaters vurdering af Støjberg-sag internt og beslutte sig inden for en uge.

Hverken Socialdemokratiet eller Konservative er onsdag klar til at vende tomlen op eller ned til, om der skal rejses en rigsretssag mod Inger Støjberg (V).

Det siger partierne efter et møde, hvor to uvildige advokater har givet deres vurdering. De har vurderet, at der er en "rimelig formodning" om dom, hvis der rejses en tiltale mod Støjberg ved en rigsretssag.

- Nu skal vi tilbage og drøfte, hvad det fører til at konsekvenser, siger Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, efter mødet.

- Jeg vil ikke gå ind og vurdere det lige nu. Nu har vi modtaget materialet og fået en gennemgang af det både fra Ingers bisidder og fra de advokater, som Folketinget har hyret. Næste skridt er, at man drøfter det internt i partierne.

Det samme er tilfældet hos De Konservative, oplyser Mai Mercado (K).

- Vi skal drøfte det og træffe beslutning i fællesskab, siger hun efter mødet onsdag.

- Vi vil formentlig træffe beslutning om det i denne uge, fordi vi fredag eller i begyndelsen af næste uge har et møde i Underudvalget for Forretningsordenen, hvor vi skal træffe beslutning om indstilling til Udvalget for Forretningsordenen.

/ritzau/