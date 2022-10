S vil give økonomisk støtte til butikker i små byer

Socialdemokratiet vil give nødlidende butikker og virksomheder en hjælpende hånd til at klare de stigende energipriser og inflation.

Det fortæller Jyllands-Posten, der har set regeringens udspil.

Hjælpen skal komme i form af direkte støtte til små butikker i mindre byer.

De skal have mulighed for at søge direkte støtte, og S foreslår selv, at det skal dreje sig om 100.000 kroner per butik. Det kræver dog, at butikken befinder sig i en by med maksimalt 2500 indbyggere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover skal små og mellemstore virksomheder have mulighed for at udskyde momsbetalinger, skat og coronalån.

Hvis forslaget bliver til virkelighed, kan det dog først få virkning med de regninger til det offentlige, der forfalder til betaling i 2023.

Forslagene vil tilsammen koste 470 millioner kroner at gennemføre. Tidligere overvismand Michael Svarer, der er økonomiprofessor ved Aarhus Universitet, kalder dog finansieringen af dem for "ret ukonkret".

/ritzau/