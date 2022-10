Regeringspartiet foreslår i nyt skatteudspil blandt andet at hæve beskæftigelsesfradraget fra næste år.

S vil give skattelettelser for fire milliarder

Fire milliarder kroner om året.

Så meget foreslår Socialdemokratiet at sænke skatten på arbejde ved at hæve beskæftigelsesfradraget. Det fremgår af et nyt skatteudspil, som regeringspartiet har fremlagt søndag.

Regeringen vil således forhøje satsen i beskæftigelsesfradraget med to procentpoint og det maksimale fradrag med 8300 kroner.

Forslaget skal indfases gradvist fra 2023.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forslaget kommer oven i forhøjelser af beskæftigelsesfradraget, der er blevet besluttet tidligere i år.

Pengene skal blandt andet komme fra en reform af jobcentrene, fremgår det af forslaget.

Blandt andet ved at sætte jobcentrene fri af statens proceskrav, står der i udspillet.

/ritzau/