S vil give sundhedspersonale lønbonusser med akutpakke

Socialdemokratiet er klar med flere hurtige løsninger på at afhjælpe nogle af de problemer, sundhedsvæsenet kæmper med.

Syv forslag skal blandt andet være med til at forkorte ventetider på behandling og gøre det nemmere at fastholde medarbejdere.

Det skriver DR.

En milliard kroner skal der i første halvår af 2023 sættes af til at hjælpe sundhedsvæsenet. De skal blandt andet bruges på lønbonusser og til at få udenlandske sygeplejersker hurtigere i arbejde.

- Den milliard skal fordeles mellem de enkelte regioner, til præcis de grupper vi mangler, så vi får gjort det mere attraktivt at fastholde medarbejderne men selvfølgelig også for at få medarbejderne til at tage nogle vagter, så at vi får ventelister ned, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til DR.

Socialdemokratiet vil også have personer fra andre faggrupper til at aflaste det sædvanlige sundhedspersonale, ligesom det skal gøres mere attraktivt for personer på efterløn at tage vagter.

Det vil man gøre ved at forlænge en ordning, hvor man har afskaffet modregningen i efterlønnen for dem, som har hjulpet til i sundhedssektoren, der er på efterløn.

Det skal ligeledes gøres nemmere for studerende at tage pause fra eksempelvis lægeuddannelsen for at kunne hjælpe. Sygehusprojekter, der ikke direkte hjælper patienter, skal også kunne udskydes.

Slutteligt skal al ledig kapacitet på landets privathospitaler udnyttes.

Socialdemokratiet vil fordele de penge, der skal bruges på tiltagene, mellem landets regioner, så de hver især kan bruge dem, der hvor det giver mest mening.

- Jo tættere man træffer beslutningerne på dem, der har problemerne inde på livet, jo mere effekt får man ud af pengene, siger Magnus Heunicke til DR.

