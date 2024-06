S vil have forbud mod hormonforstyrrende stoffer for at redde fertilitet

Socialdemokratiet vil have indført et EU-forbud mod hormonforstyrrende stoffer i den kommende valgperiode.

Det melder spidskandidat til det kommende EU-valg Christel Schaldemose (S) og statsminister Mette Frederiksen (S) mandag.

Hormonforstyrrende stoffer har mange sundhedsmæssige konsekvenser, og især fertiliteten bliver ramt, lyder det fra socialdemokraterne.

- Vi ved, at der er en sammenhæng til miljøfarlige stoffer, og derfor er det utrolig vigtigt for os at få gjort noget ved det. Det er EU, der skal levere et forbud mod det, siger Christel Schaldemose.

Partiet vil derfor have indført en ny form for forsigtighedsprincip, hvor man skal dokumentere, at nye produkter og kemikalier ikke er hormonforstyrrende.

Ligeledes skal stofferne og kemikalier vurderes på en ny måde. Hvor man hidtil har set på deres individuelle konsekvenser, skal de nu undersøges i kontakt med hinanden.

Det vil kaste blik over såkaldte cocktaileffekter, hvor flere kemikalier reagerer anderledes i kroppen, når de sættes sammen.

Den almindelige borger er "forsvarsløs", når det kommer til at beskytte sig mod skadelige kemikalier, siger statsminister Mette Frederiksen.

- Jeg kan virkelig skrive under på det, i form af at min egen mor døde af kræft - givet på grund af asbest hjemme i Aalborg.

Den danske fertilitet ligger de to socialdemokrater på sinde.

Jo mere, man dykker ned i fertilitetsproblemerne, jo "vildere" bliver udfordringen.

Statsministeren siger, at hun har talt med flere forskere om problemet mellem hormonforstyrrende stoffer og fertiliteten.

- De siger alle sammen, at hormonforstyrrende stoffer spiller en rolle. Vi ved ikke hvor stor en rolle, men de spiller en. Så det er vigtigt for vores egen overlevelse som familier, siger Mette Frederiksen.

Christel Schaldemose påpeger, at EU-Kommissionen allerede har lavet det grundlæggende arbejde forud for et forbud.

Det bør derfor være praktisk muligt at få gennemført forslaget, hvis der er flertal for det.

- Det lå på bordet og ligger nu i en skuffe ovre i EU-Kommissionen - vi skal bare tage det frem, siger Christel Schaldemose.

Fra SF's spidskandidat til EU-valget, hvor der skal stemmes søndag, siger Kira Marie Peter-Hansen i en skriftlig kommentar, at der skal sættes hårdt ind over "fertilitetsgifte", som ifølge hende hverken hører hjemme i tøj, kosmetik eller sengetøj.

- Vi skal sætte benhårdt ind over for kemigiganterne og beskytte forbrugeren. Lige nu skal man være kemisk ekspert i indholdsfortegnelser for at navigere i ganske almindelige forbrugerprodukter. Selv om det faktisk er muligt at sælge en solcreme uden alverdens stoffer i, siger SF'eren.

/ritzau/