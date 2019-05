S vil have loft over det offentliges brug af konsulenter

Et loft over brug af konsulenter kan flytte tre milliarder kroner fra konsulenter til velfærd, mener S.

Socialdemokratiet vil sætte loft over, hvor mange penge stat, regioner og kommuner kan bruge på at hyre eksterne konsulenter til at løse opgaver i det offentlige.

Det skriver Socialdemokratiet i en pressemeddelelse. Forslaget er en del af et samlet velfærdsudspil, som partiet præsenterer mandag.

- Selvfølgelig er der stadig brug for eksterne konsulenter i en række tilfælde, udtaler Mette Frederiksen i pressemeddelelse.

- Men det bør være muligt, at det offentlige selv kan løfte flere af de opgaver, som konsulenter i dag hyres til – blandt fordi der også er ansat flere højtuddannede medarbejdere, der burde kunne stå for nogle af de opgaver.

Et loft kan ifølge partiet flytte tre milliarder kroner fra konsulenter til velfærd.

Staten, kommuner og regioner bruger ifølge Socialdemokratiet i alt knap 11 milliarder kroner på konsulentydelser om året.

- Med et loft kan der spares tre milliarder kroner om året, som kan bruges direkte på den nære velfærd, siger Mette Frederiksen.

Socialdemokratiet har ikke en konkret model i skuffen, men påpeger over for DR, at eksempelvis udvikling af komplicerede it-systemer kan være nødvendige at få konsulenternes hjælp til.

Partiet ser derimod ingen grund til, at staten betaler dyre konsulenter til at løse managementopgaver, som fastansatte i den offentlige sektor selv kunne løse.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) siger, at Venstre er "helt åbne over for at diskutere og støtte sådan et forslag".

- For vi mener også, at vi bliver nødt til at have den offentlige sektor til at køre længere på literen og have færre udgifter til konsulenter, siger han.

- Når det så er sagt, så synes jeg, at Socialdemokratiet skal fremlægge deres plan for, hvordan de vil finde de tre milliarder, men det kommer ikke til at møde modstand fra Venstre, siger han.

/ritzau/