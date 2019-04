S vil ikke hæve timekrav for kontanthjælpsmodtagere

Før en kommission har set nærmere på kontanthjælpssystemet, vil S ikke lave ændringer.

Socialdemokratiet siger nej til forslag fra Konservative om kontanthjælp.

Der skal nemlig ikke ændres ved kontanthjælpssystemet, før en kommission har set ydelserne efter, lyder fra Socialdemokratiet.

Og dermed bliver det også et nej til Konservatives forslag om at hæve 225-timers-reglen til 365 timer - for nu i hvert fald.

- Det bliver et nej til det her forslag. Vi vil ikke være med til det her. Vi vil lave en ydelseskommission, der skal se på, præcis hvor skal de forskellige ydelser ligge. Vi er rigtig trætte af, at ydelserne og krav hopper op og ned.

- Vi skal have et ydelsessystem i balance, hvor det kan betale sig at arbejde, men hvor børnefamilier også har noget at leve af. Det har der været store problemer med, siger Leif Lahn Jensen, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet.

Spørgsmål: Så hvis kommissionen kommer frem til, at det vil være en god idé at hæve timekravet til 365 timer, så vil I arbejde for det?

- Så er vi ude i noget "hvis og hvis". Nu synes jeg, vi skal lade ydelseskommissionen arbejde. Det kan jeg ikke svare på. Når kommissionen har udført sit arbejde, så er det ikke sikkert, at vi bruger rådene en til en.

- Men vi vil indkalde til forhandlinger, hvor vi forhåbentlig kan lave en bred politisk aftale, så det også holder efter et valg, siger Leif Lahn Jensen.

225-timers-reglen betyder i dag, at hvis en person har været på kontanthjælp i mere end 12 måneder i løbet af de seneste tre år, så skal vedkommende have haft mindst 225 timers arbejde inden for det seneste år.

Har vedkommende ikke haft 225 timers arbejde, bliver han eller hun trukket i sin kontanthjælp. Ønsket fra De Konservative om at hæve timekravet til 365 timer kommer efter en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Analysen viser, at der fra august 2016 - 225-timers-reglen trådte i kraft i oktober 2016 - til august 2018 skete en stigning i andelen af personer på kontanthjælp, der havde småjob.

At der skulle være en sammenhæng mellem netop 225-timers-reglen, og at flere på kontanthjælp i august 2018 havde småjob, sætter beskæftigelsesordføreren dog også spørgsmålstegn ved.

- Der findes mig bekendt ikke analyser af, hvorvidt 225-timers-reglen eller kontanthjælpsloftet virker. Beskæftigelsesministeriet har flere gange trukket analyser af det tilbage, fordi de har været usikre.

- Og det er rigtig, rigtig svært at vurdere, om ændringerne skyldes 225-timers-regel eller kontanthjælpsloft, eller om de skyldes højkonjunkturen. Men jeg anerkender, at der er noget i det her system, der virker, så nogle får et incitament til at komme i gang, siger ordføreren.

Antallet af personer på kontanthjælp er fra august 2016 til august 2018 faldet med 32.439 personer ifølge Danmarks Statistik.

