S vil løfte sundhedsvæsnet med en årlig milliard

Socialdemokratiets sundhedsudspil indeholder 13 bud på, hvordan vi får et bedre sundhedsvæsen.

Socialdemokratiet fremlægger fredag sit bud på, hvordan det danske sundhedsvæsen skal styrkes.

Under overskriften "Tid til omsorg" gennemgår partiet 13 punkter, som det vil arbejde for at få gennemført.

- Vi kigger ind i et sundhedsvæsen, der er meget bedre, end det har været.

- Men vi mærker, at der er et problem, der er større end alle andre. Personalet løber ganske enkelt for stærkt, siger partiformand Mette Frederiksen ved præsentationen.

En del af punkterne har allerede været foreslået tidligere. Således gentages forslaget fra nærhedsudspillet om flere nærhospitaler rundt om i Danmark.

De bliver en slags udvidede sundhedshuse, hvor man vil blandt andet vil kunne få foretaget skanninger, få dialyse- og diabetesbehandlinger og gå til jordemoderkonsultationer.

Et andet punkt kom Mette Frederiksen allerede ind på i sin tale ved Folketingets åbningsdebat i sidste uge, nemlig ansættelsen af yderligere 1000 sygeplejersker.

- Når vi ikke er optaget af skattelettelser, har vi råd til at ansætte flere i sundhedsvæsnet.

- Og med 1000 flere sygeplejersker kan vi få skabt den nærhed og tryghed, der en gang imellem går fløjten, siger Mette Frederiksen.

Derudover indeholder udspillet et krav om, at nyuddannede læger skal afhjælpe problemerne med lægemangel ved at tvinges til at arbejde seks måneder i almen praksis i et område af landet med dårlig lægedækning.

Og så skal nybagte mødre have ret til at tilbringe to dage på sygehuset eller på et barselshotel, efter at de har født.

Hvis alle 13 punkter bliver gennemført, vil det kræve et ekstra dyk i statskassen på 1,25 milliarder kroner årligt.

Udgifterne skal i høj grad finansieres af det finanspolitiske råderum - altså det overskud, som staten forventes at få de kommende år.

Dog foreslår Socialdemokratiet også, at man forlænger den periode, hvor arbejdsgiveren skal betale sygedagpenge fra 30 til 40 dage.

Det vil angiveligt spare statskassen for op mod en halv milliard kroner om året.

