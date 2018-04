S vil målrette afgiftslettelser til grøn omstilling

Regeringen foreslår at sætte elafgiften ned. S er klar til at diskutere, men kræver mere konkret forslag.

Socialdemokratiet diskuterer gerne, hvordan man kan ændre på energiafgifterne for at fremme den grønne omstilling.

Det siger energiordfører Jens Joel (S), efter at skatteminister Karsten Lauritzen (V) har meldt ud, at regeringen vil gå efter at få sat elafgiften ned.

Ministeren har dog ikke oplyst, hvor meget regeringen vil sænke afgiften, eller hvordan det skal finansieres.

Og derfor kan Jens Joel ikke sige, om Socialdemokratiet konkret støtter forslaget.

- I første omgang skylder regeringen svar på, hvor meget afgiften skal sættes ned, og hvem der skal betale regningen, siger Joel.

- I Socialdemokratiet diskuterer vi gerne afgifter. Vi mener, at man skal starte med de afgifter, der står mest i vejen for den grønne omstilling. På den måde får vi mest grøn omstilling for de afgifter, vi letter.

