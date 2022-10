Regeringspartiet foreslår i nyt skatteudspil blandt andet at hæve beskæftigelsesfradraget fra næste år.

S vil spare på jobcentre og give skattelettelser for milliarder

Fire milliarder kroner om året.

Så meget foreslår Socialdemokratiet at sænke skatten på arbejde for alle på arbejdsmarkedet. Det fremgår af et nyt skatteudspil, som regeringspartiet har fremlagt søndag.

Regeringen foreslår konkret at reformere jobcentersystemet, hvilket skal skaffe tre milliarder kroner. Den resterende milliard skal skaffes ved at beskatte, når udenlandske fonde sælger aktier i Danmark og får udbytte af dem.

De fire milliarder kroner, som udspillet samlet løber op i, skal så gå til at hæve beskæftigelsesfradraget, foreslår regeringen.

Hvis udspillet vedtages, vil det således blive en bunden opgave at spare tre milliarder kroner på jobcentrene. Det mener finansminister Nicolai Wammen (S) er muligt at gøre, uden det går ud over beskæftigelsesindsatserne.

- Vi ønsker at tænke hele jobcenterindsatsen på en ny og bedre måde.

- Der skal simpelthen være mindre bureaukrati, og det skal være mere målrettet i forhold til den enkelte ledige, siger finansministeren.

Han fremhæver, at der er fejlslagne indsatser, som gør, at nogle på jobcentrene bliver fastholdt i forløb i år eller årtier. Det skal være slut, mener Wammen, der dog ikke viser den konkrete vej til det.

I forslaget fremgår det, at jobcentrene ikke skal bruge tid og ressourcer på at kontakte syge borgere, der har en arbejdsgiver.

De tre milliarder, der skal spares, er ifølge Wammen cirka 30 procent af den samlede økonomi.

- Der er en økonomi på cirka ti milliarder kroner i det her, og vi mener, at man ved at nytænke det og gøre det mere målrettet, vil kunne finde cirka tre milliarder kroner. Det er i øvrigt også det, man har set andre partier spille ud med - blandt andet Venstre og Det Konservative Folkeparti, siger han.

Finansministeren siger, at der skal være færre ansatte på jobcentrene. Men den enkelte ansatte skal ikke nødvendigvis have flere opgaver, fordi bureaukratiet ifølge ministeren skal mindskes.

Hvad det er, man gør i dag, som man skal holde op med, svarer han ikke direkte på, men henviser til, at systemet skal nytænkes.

- Vi vil lægge forslag frem til, hvordan man kan skaffe tre milliarder kroner i forhold til jobcentrene, som samtidig også indebærer en nytænkning af vores jobcentre med mere fokus på værdighed og en målrettet indsats for den enkelte, siger Nicolai Wammen.

De forslag er dog ikke klar endnu.

- Det er forslag, vi vil komme med, når vi i den næste regeringsperiode forhåbentlig får ansvaret for beskæftigelsesindsatsen fortsat, siger han.

Adspurgt hvorfor udspillet først kommer nu, svarer finansministeren, at regeringen de seneste år løbende har set på jobområdet, og at dette udspil er en naturlig forlængelse af det øvrige.

Regeringen vil forhøje satsen i beskæftigelsesfradraget med to procentpoint og forhøje det maksimale fradrag med 8300 kroner.

Forslaget kommer oven i forhøjelser af beskæftigelsesfradraget, der er blevet besluttet tidligere i år.

/ritzau/