S vil tvangsfjerne børn langt tidligere end nu

Myndighederne er for længe om at reagere, når børn udsættes for svigt, mener Mette Frederiksen (S).

Socialdemokratiet lægger i et nyt børne- og socialpolitisk udspil, der præsenteres på kongressen i Aalborg lørdag, op til, at flere børn skal anbringes tidligere end i dag.

Det sker ifølge formand Mette Frederiksen i erkendelse af, at der i dag tit bliver grebet for sent ind, når forældre ikke magter at passe deres børn.

- Langt de fleste er heldigvis gode forældre og ved bedre end samfundet, hvad deres børn har brug for. Men der er en gruppe, der ikke kan finde ud af at være mor og far.

- De får i dag for mange chancer, og jeg mener, at vi meget mere entydigt skal stille os på børnenes side, når de ikke kan finde ud af at være mor og far.

- Vi anbringer mange børn for sent og reagerer ikke hurtigt nok, når advarselslamperne begynder at blinke, og så er det ofte for sent, siger S-formanden.

Hun mener, at der er brug for et ideologisk skifte væk fra doktrinen om, at børnene er forældrenes ejendom og til at se dem som selvstændige individer.

Udspillet indeholder også forslag, der skal give bedre vilkår for plejefamilier og større krav til anbringelsesstederne.

- Anbragte børn får ofte ikke den ro, der er brug for, når man er blevet fjernet fra hjemmet. Der er måske skiftende familier og skiftende institutioner.

- Og når der ikke er blevet ro, så kan barnet ikke tilknytte sig, og så risikerer vi, at vi bare viderefører de samme problemer, siger Mette Frederiksen.

Mens socialudspillet altså på visse området vil begrænse forældrenes ret til at beslutte over deres børn, indeholder det også øgede tilbud om hjælp til dem, der har svært ved at tage forældreansvaret på sig.

For eksempel skal der afsættes penge til at etablere såkaldte familiehuse, hvor man som gravid og ny familie kan få hjælp og rådgivning.

På samme måde skal nye forældre tilbydes særlige kurser, der klæder dem bedre på til forældrerollen.

