S vil uddanne nye fængselsbetjente i Vestdanmark

Dansk Folkeparti støtter S-forslag om vestdansk uddannelse af fængselsbetjente.

Der skal fremover uddannes fængselsbetjente i Vestdanmark, mener Socialdemokratiet. Det fortæller partiet til avisen Danmark.

I dag uddannes fængselsbetjente i Birkerød i Nordsjælland. Men fremover skal der uddannes flere betjente, og derfor kan man lave en gren af uddannelsen, som skal ligge i Vestdanmark.

Det fortæller retsordfører Trine Bramsen, der er inspireret af erfaringerne fra den uddannelse til betjente, som midlertidig er oprettet i Fredericia.

- Vi står konkret og mangler 175 fængselsbetjente, og vi har kunnet se på antallet af ansøgere til politibetjentuddannelsen, at det har gjort en markant forskel, at der er kommet en uddannelse i Vestdanmark, siger hun til avisen Danmark.

Formand for fængselsbetjentenes forbund, Fængselsforbundet, Kim Østerbye hilser idéen - som forbundet selv har luftet tidligere - velkommen.

- Det en rigtig god idé for at speede rekrutteringen op, men vi er for eksempel nødt til at undersøge, om det overhovedet kan lade sig gøre, siger han til avisen Danmark.

- Så vi skal kigge på, om man måske kan leje sig ind et sted, hvor der er nogle faciliteter i forvejen, som i Fredericia hvor politiet har åbnet en midlertidig skole.

Også Dansk Folkeparti lægger gerne støtte til uddannelse af fængselsbetjente i Vestdanmark.

- Vi er slet ikke imod, at man åbner en satellit af en uddannelse et andet sted end i Birkerød, for der er da langt til Birkerød, hvis man bor i Jylland eller på Fyn, siger retsordfører Peter Kofoed til avisen Danmark.

- Jeg har selv haft det oppe i spørgetiden med ministeren, så mig bekendt er regeringen lige nu i fuld gang med blandt andet at se på, hvordan det ville kunne se ud i praksis.

