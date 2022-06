S ville spare på konsulenter men regningen er steget

Socialdemokratiet gik til valg på at ville spare tre milliarder kroner på konsulenter i både stat, kommuner og regioner og i stedet bruge pengene på kernevelfærd.

Men regeringen har ikke selv levet op til den målsætning. Udgifterne til eksterne konsulenter i centraladministrationen er nemlig stort set de samme.

Det skriver Altinget og Finans.dk på baggrund af en ny opgørelse over statens forbrug af eksterne konsulenter.

De årlige udgifter til konsulentbistand skulle på nuværende tidspunkt være nedbragt med 800 millioner kroner.

Men sidste år var der en ekstraregning på 227,8 millioner kroner i forhold til året før.

Finansministeriet forklarer i følge de to medier, at de manglende besparelser særligt skyldes corona og udbyttesagen.

Ministerierne har brugt 301 millioner kroner på konsulenter til at håndtere Covid-19 i 2021.

- Der er tale om ekstraordinære engangsforhold, som har bidraget til at få Danmark godt igennem coronakrisen, og som forventes at aftage, skriver Finansministeriet i en orientering til finansudvalget.

Derudover brugte Skatteministeriet sidste år 518 millioner kroner til advokater og jurister til at bistå med udbyttesagen.

Her endte manglende kontrol og påstået bedrageri med at koste den danske stat over 12 milliarder kroner.

Skatteministeriet skønner dog, at der er mulighed for at hente op mod ni milliarder hjem igen.

Opgørelsen over statens brug af konsulenter kommer stort set samtidig med, at regeringen har indgået aftaler med kommuner og regioner om næste års økonomi, skriver Finans.

Her er de blevet pålagt at skære yderligere i udgifterne til de eksterne konsulenter.

Konkret skal kommunerne spare yderligere 75 millioner kroner i 2023. Regionerne skal nedbringe udgifterne med yderligere 50 millioner kroner.

/ritzau/