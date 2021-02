Så er det officielt: Støjberg skal for Rigsretten

Folketingsflertal vedtager, at eksminister Inger Støjberg (V) skal for den kun sjette rigsretssag nogensinde.

Venstres Inger Støjberg er tiltalt ved Rigsretten i sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af asylpar, da hun var den ansvarlige minister.

Et folketingsflertal har tirsdag stemt for rigsretstiltalen mod Støjberg. Og dermed den kun sjette rigsretssag nogensinde. Flertallet var sikret på forhånd. Men nu er det altså officielt, at Støjberg skal for Rigsretten.

Rigsretten er en domstol, der dømmer i sager, hvor ministre eller tidligere ministre er anklaget for ulovlig embedsførelse.

Støjberg stemte selv imod. Et flertal i Venstres folketingsgruppe stemte for en rigsretssag mod partifællen. Kun Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige stemte imod blandt partierne.

/ritzau/