Så meget kan sundhedsvæsenet holde til

* Ifølge Sundhedsstyrelsen kan sygehusene opretholde næsten al normal aktivitet, selv om 300-450 er indlagt med covid-19. Det kaldes scenarie A.

* Hvis antallet af indlagte stiger til 600, skal en del planlagte operationer og undersøgelser udskydes. Det kaldes scenarie B.

* Ved et indlæggelsestal på 1000 indlagte vurderes det, at al aktivitet, der ikke er akut, skal udskydes. Det kaldes scenarie C.

* I en maksimal spidsbelastning kan sundhedsvæsenet håndtere cirka 1600 patienter med covid-19, men det vil få store konsekvenser for behandling af akutte og livstruende sygdomme. Det kaldes scenarie D.

Kilde: Indsatsgruppen for håndtering af covid-19.

/ritzau/