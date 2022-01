Så er det ekstreme forsigtighedsprincip mod corona begravet helt

I morgen møder møder børn igen op til undervisningen i landets skoler.

De stærkt stigende coronasmittetal før jul fik ellers især deres brændstof fra klasseværelserne, så myndigheder og politikere sendte børnene på tre ugers forlænget ferie i håb om, at det kunne bremse smitten nok til at redde hospitalerne fra sammenbrud.

Onsdag møder eleverne igen op - efter at Statens Serum Institut tirsdag kunne offentliggøre det hidtil højeste antal smittede på en enkelt dag, over 25.000. Af tekniske årsager var tallene dog for høje, men det ændrer ikke ved det overordnede billede: At et par hundrede personer fortsat indlægges hver dag med eller på grund af corona, og at sygdommen hver dag koster en halv snes menneskeliv.

Med knapt 800 indlagte coronapatienter er man meget tæt på det, der tidligere har været nævnt som hospitalernes øvre kapacitet, nemlig et sted mellem 1000 og 1200. For et år siden ville den slags tal have fået alle alarmlamper til at blinke, og regeringen til straks at gennemføre en massiv nedlukning af samfundet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men det gør den ikke. Regeringen og Folketingets sundhedsordførere giver den forklaring, at "vi er et helt andet sted i dag." Stort set alle, der ønsker det, har kunnet få op til tre vaccinestik, og selv om de måske ikke hindrer smitte, sikrer de generelt et mildere sygdomsforløb. Ud af et halvt hundrede patienter på landets intensivafdelinger er "under fem" smittet med omikronvarianten.

Den blev ellers i december brugt som forklaring på, at nye restriktioner var nødvendige, for den havde vist sig langt mere smitsom end sin forgænger, deltavarianten. På det seneste er argumentationen så blevet vendt på hovedet, da meget nu tyder på, at omikron kun er halvt så farlig som deltavarianten. Så det skulle være forsvarligt at genåbne skoler og daginstitutioner, som har været den store smittegenerator.

Det var i hvert fald, hvad faglig direktør Tyra Grove Krause fra SSI og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) gav indtryk af på tirsdagens pressemøde. Børn opfordres fortsat til at blive vaccineret, til at blive testet to gange om ugen, forældre skal aflevere børnene uden for skolerne, og eleverne skal helst blive i deres stamklasser, lød det, men så skal det nok gå.

Flere borgerlige partier vil endda have endnu mere fart på genåbningen. De Konservatives sundhedsordfører Per Larsen mener for eksempel, at man bør åbne museer, biografer, teatre og højskoler, for "kulturlivet lider", siger han.

Der bliver dog næppe tale om flere lempelser før tidligst den 16. januar, som er udløbsdatoen for de nuværende restriktioner på kulturlivet, restauranter og barer. De Radikales sundhedsordfører Christina Thorholm peger på den enorme usikkerhed om epidemiens udvikling, som betyder, at hendes parti vil se tiden an.

Enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund afviser også, at tiden er inde til at lette yderligere, selv om han som sin radikale kollega mener, at kulturlivet står først i køen, når det bliver aktuelt.

De to ordførere har imidlertid ikke betænkeligheder ved, at skolerne åbnes. Christina Thorholm glæder sig over, at man endelig har forladt det "ekstreme forsigtighedsprincip", der blev indført ved pandemiens begyndelse og har erstattet det med "et almindeligt forsigtighedsprincip."

Allerede to dage efter den første nedlukning i marts 2020 fik Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm at vide, at han skulle droppe det proportionalitetsprincip, han ellers forfægtede og erstatte det med det ekstreme forsigtighedsprincip. Det princip efter hvilket ethvert coronadødsfald var en tragedie.

For tiden dør omkring ti personer gennemsnitligt hver dag med eller af corona, men de tal får ikke statsminister Mette Frederiksen (S) til at bebude en ny nedlukning. Hverken økonomisk, politisk eller menneskelig ville det give mening set med regeringens briller.

Når skoler og daginstitutioner åbner, sker det i høj grad for, at forældrene skal kunne komme på arbejde og holde produktionen i gang. Blandt vælgerne spores en tydelig coronatræthed, som regeringen heller ikke har lyst til at udfordre, uagtet at smitte- og indlæggelsestallene kan blive kritisk høje de nærmeste uger. Og endelig kunne de menneskelige omkostninger ved fortsat at holde børn og unge i isolation hjemme vise sig at blive så høje, at de var ude af proportion med målet om at holde tallene nede i nogle få uger til, inden de formentlig alligevel begynder at falde af sig selv.

Så måske er proportionalitetsprincippet ikke kommet helt tilbage endnu, men det ekstreme forsigtighedsprincip er i hvert fald lagt i graven.