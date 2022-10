Så er det nu: Valgplakater bliver hængt op i landets gader

Lørdag eftermiddag vil politikere og frivillige landet over dyste om de bedste pladser til deres plakater.

Fra klokken 12 lørdag er politikere landet over begyndt at hænge valgplakater op på gader og stræder.

Mange politikere og frivillige vil i løbet af eftermiddagen prøve at få ansigterne på folketingskandidater til at hænge, sådan at flest muligt ser dem.

Det betyder, at lygtepæle, elmaster og træer snart vil være plastret til med kreative ordspil og smilende ansigter, der beder vælgerne om at give en stemme til en kandidat fra et af de 14 partier, der kæmper om pladserne.

De første valgplakater begyndte at dukke op i Danmark i slutningen af 1800-tallet. Men det er først i begyndelsen af 1900-tallet, at de rigtig tog fart og blev til det, vi kender fra i dag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Plakaterne afspejler som regel den tid, der bliver lavet i, og om økonomien er god eller dårlig i samfundet. Eller den handler om en særlig mærkesag et parti eller en politiker har.

Gennem tiden har det blandt andet været emner som familie, arbejdsvilkår, landets sikkerhed, indvandring og ældre.

Flere af plakaterne har fået status som politiske ikoner. Blandt andet Thorvald Staunings "Stauning eller Kaos" eller Søren Pind som "frihedsminister", der er på vej ud af et fly med hævet hat.

/ritzau/