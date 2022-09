Så snart samfundet åbnede, stormede de unge til koncert

Siden coronarestriktionerne blev ophævet i januar, har danske spillesteder oplevet et tiltrængt gensyn med deres uundværlige publikum. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at hver fjerde dansker i 2022 har deltaget i en klassisk eller rytmisk koncert, og det er samme niveau som i 2019.

Meget tyder dog på, at der er sket en aldersforskydning på tilskuerpladserne. Der er nemlig 50 procent flere 16-24-årige i år, der ifølge undersøgelsen har været til en koncert inden for de seneste tre måneder, end i 2019. En undersøgelse, der vel at mærke blev foretaget i foråret, inden festivalsæsonen begyndte.