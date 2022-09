En pause behøver ikke være ret lang for at sikre dig lidt overskud på kontoen.

Sådan bliver du mere effektiv: Hold et par minutters pause i ny og næ

Du har en lang, sej arbejdsdag foran dig, hvor opgaverne tårner sig op. Det er bare med at holde snuden i sporet for at komme i mål. Så frokosten bliver indtaget foran skærmen, og du har faktisk ikke tid til en eneste pause.

Eller hvad? Den prioritering kan måske give bagslag. Et nyt studie viser nemlig, at du kan få god gavn af mikropauser på bare ti minutter eller mindre.