Sådan bliver FN's klimarapporter til

* FN's mellemstatslige klimapanel, IPCC, blev oprettet i 1988 for at rådgive verdens regeringer om klimaforandringer.

* Panelet ledes fra Genève. IPCC bedriver ikke selvstændig forskning, men trækker på et netværk af klimaforskere over hele kloden.

* I 1990 udkom IPCC's første statusrapport om Jordens klima. Siden fulgte tykke statusrapporter i 1995, 2001, 2007 og 2014.

* Et resumé af IPCC's femte og seneste statusrapport blev præsenteret for verden i København i november 2014.

* Den femte statusrapport var skrevet af flere end 800 videnskabelige forfattere, blandt andet fra danske DMI. Over 1000 andre forskere bidrog.

* Rapporten var videnskabeligt grundlag for FN-topmødet COP21 i Paris i 2015, hvor der blev indgået en klimaaftale om at stoppe den globale opvarmning ved 1,5-2 grader. Kun USA står i dag uden for.

* Panelet forudså i 2013 havstigninger inden for et spænd på 26-98 centimeter inden år 2100. Et senere IPCC-estimat er ifølge Reuters mellem 33 og 133 centimeter.

* Skal den globale temperaturstigning holdes under 2 grader, skal CO2-udslippet midt i århundredet ned med 40-70 procent, sammenlignet med 2010.

Kilder: IPCC, Danmarks Klimacenter på DMI, Reuters.