Sådan endte æblet som kundskabens frugt

- Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens Have, for at han skulle dyrke og vogte den. Men Gud Herren gav mennesket den befaling: Du må spise af alle træerne i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag, du spiser af det, skal du dø!

Der er ikke mange regler for mennesket i Paradisets Have ifølge Første Mosebog. Men Eva fristes af kundskabens træ.

Der står dog intet sted i Bibelen noget om, hvordan træets frugt ser ud. Dermed går jagten ind på at finde årsagen til, at æblet er endt med at være kundskabens frugt.

Først rejser vi helt tilbage til år 382, sådan cirka.

Kirkefaderen Hieronymus er i gang med at udføre den første latinske oversættelse af Bibelen. Han kan heller ikke lade være med at undre sig over, hvad det er for en frugt, der åbenbart er så lækker, at Eva er villig til at risikere livet i Paradis for den.

Det fortæller teolog Søren Holst, lektor ved Institut for Bibelsk Eksegese på Københavns Universitet.

- Hieronymus så som mange andre dengang Bibelen som et kæmpestort system, der kommenterer sig selv. Så han ledte andre steder i Bibelen efter svar, siger Søren Holst til Videnskab.dk.

På den måde havnede Hieronymus i Højsangen eller Sangenes Sang, som den dengang kaldtes. Gennem historien har skriftkloge forvildet sig ind i dialogen mellem de forelskede Salomo og Shulamit, hvis stemmer flettes sammen i erotiske vers.

- I det sidste kapitel siger kvinden: "Af æbletræet vækkede jeg dig, hende, der fødte dig, undfangede dig der", siger Søren Holst og griner lidt.

- Hvorfor Hieronymus tænkte, at lige netop dét stykke refererede til kundskabens træ, ved jeg ikke. Der er selvfølgelig noget med et træ, og der er noget med en frugt.

Men analysen havde alligevel en stor gennemslagskraft.

Hieronymus tolkede formentlig kundskabens frugt som et æble, fordi æblet dengang havde erotiske konnotationer.

Det er næsten også, som om Adam og Eva går i puberteten, da de spiser af æblet:

- Adam og Eva opdager, at de er nøgne, da de spiser af frugten, så de dækker sig til. Den hændelse og seksualiteten har blandet sig med hinanden for de skriftkloge, der dengang læste teksterne, siger Søren Holst.

Formodentlig har Hieronymus også set en sproglig sammenhæng mellem træets frugt og det farlige.

- Æble og ond har leksikal lighed på latin. Navneordet æble og en bøjning af tillægsordet ond bliver til malum. På fransk er ond stadig mall, siger Søren Holst.

Hans Jørgen Frederiksen er lektor emeritus ved Aarhus Universitet. Han har undervist i kunsthistorie i en menneskealder. Også han mener, at et svar kan findes i den latinske bibeloversættelse, Vulgata, hvor "ond" og "æble" lyder påfaldende ens.

Æblet er et kraftfuldt symbol, der går igen i græsk mytologi, i eventyr eller i gigantvirksomheders logoer.

- De symboler, der virkelig vinder udbredelse, og som går igen over århundreder, er ikke nogle, som har en mere eller mindre kryptisk forklaring bag sig. De har en anden umiddelbar kraft og styrke, siger Hans Jørgen Frederiksen.

