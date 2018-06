Sådan er barselsreglerne i dag

* Hidtil har danske forældre tilsammen haft ret til 52 ugers orlov med barselsdagpenge.

* Kvinder har ret til fire ugers orlov før fødslen efterfulgt af 14 ugers barselsorlov.

* Mænd har ret til to ugers fædreorlov, der skal holdes inden for de første 14 uger efter fødslen. Typisk lægges de to uger umiddelbart efter fødslen.

* Efter de første 14 uger har begge forældre ret til at holde tilsammen op til 32 ugers orlov. Forældrene bestemmer selv, hvor mange uger henholdsvis faren og moren tager i den periode.

* Kvinder tager cirka 231 dages barselsorlov, mens mænd er på barsel i cirka 25 dage i gennemsnit.

* I Sverige, Norge, Island og Finland er en del af barselsorloven øremærket til faderen. Hvis han ikke udnytter orloven, bortfalder den. Den kan altså ikke overføres til moren.

Kilder: borger.dk, Ritzau, eu.dk.

/ritzau/