Sådan faldt de to første prøvesager ud

Syrisk ægtepar med to børn indrejst fra Syrien i 2015:

* Flygtningenævnet giver opholdstilladelse efter Udlændingelovens paragraf 7, stk. 1, som gives til flygtninge, der er forfulgt.

* Faren har forklaret, at han har deltaget i demonstrationer og været tilbageholdt. Men nævnet påpeger, at manden og kvinden har givet divergerende forklaringer.

* Nævnet skriver, at familien må anses for at have været en almindelig upolitisk familie i Damaskus.

* Der gives dog opholdstilladelse, fordi faren er stået frem i Berlingske. På grund af artiklen vil manden for de syriske myndigheder fremstå som værende modstander af det syriske styre.

Midaldrende kvinde indrejst fra Syrien i 2015:

* Kvinden får opholdstilladelse efter Udlændingelovens paragraf 7, stk. 2, som gives til flygtninge, der risikerer eksempelvis tortur.

* Nævnet finder, at kvinden risikerer tilbageholdelse og afhøring, hvis hun vender tilbage. Nævnet finder det sandsynliggjort, at hun er i reel risiko for overgreb, da hun har forladt sit arbejde som offentligt ansat i Syrien uden tilladelse.

/ritzau/