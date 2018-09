Sådan fungerer kunstig intelligens

* Kunstig intelligens er et bredt begreb, der dækker over mange konkrete teknologier. Fælles for dem alle er, at de efterligner dele af den menneskelige hjernes evner.

* Særligt menneskets evne til at forestille sig konsekvenser af egne og andres handlinger og bruge den forestilling til at tage beslutninger er eftertragtet.

* Den evne har været en vigtig del af menneskets udvikling. Vores forfædre brugte den for tusinder af år siden til at forestille sig, at frø kan blive til planter, hvis de får vand og sol.

* Computeralgoritmer efterligner eksempelvis denne evne, når de beslutter, hvilke reklamer du ser i siden af skærmen på internettet.

* Her bruger den sine 'sanser' til at læse de data, der er tilgængelige om dig, og så beslutte, hvilken reklame der er størst sandsynlighed for, at du klikker på.

