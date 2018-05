Sådan fungerer udligningen mellem kommuner

* De 98 danske kommuner varetager en lang række opgaver i lokalsamfundet. De driver blandt andet daginstitutioner, skoler og forsøger at få folk i arbejde.

* Lokalbefolkningens indkomst varierer fra kommune til kommune. Det skaber store forskelle mellem kommunernes indtægtsmuligheder.

* På samme måde er der forskel på de forskellige kommunernes udgiftsbehov, da alderssammensætningen og de socioøkonomiske forhold varierer meget i kommunerne.

* Disse forskelle forsøger det kommunale udligningssystem at udligne.

* Der omfordeles hvert år omkring 17 milliarder kroner mellem Danmarks kommuner.

* Mange kommuner er utilfredse med systemet. De mener, enten at de betaler for meget - eller får for lidt.

Kilder: Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ritzau

/ritzau/