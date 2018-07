Sådan kommer du på seniorførtidspension

*Har du højst fem år til folkepensionsalderen, og har du langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, så har du siden 2014 kunnet ansøge kommunen om seniorførtidspension.

* Det er et krav, at din arbejdsevne er nedsat i et sådant omfang, at du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved almindeligt arbejde eller ved et fleksjob.

* Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension.

* Afgørelsen skal træffes senest seks måneder, efter kommunen har modtaget din ansøgning.

* I praksis har det vist sig, at langt færre end ventet har fået tilkendt seniorførtidspension.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet, 3F og FOA

/ritzau/