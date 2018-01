Sådan redder du mobilen efter en vandtur

Det gælder om at tørre telefonen hurtigst muligt, fordi vandet skaber kortslutninger, som kan give defekter eller ødelægge mobilen fuldstændig.

Regn, sne eller en tur i toilettet er hård kost for telefonen. Vand kan nemlig både give fugtskader og få telefonen til at kortslutte. Og ofte dækker garantien ikke selvforskyldte vandskader.

Men hvis skaden er sket, og forsikringen ikke dækker, er der ting, du selv kan gøre for at redde telefonen fra druknedøden.

Nummer et er at slukke den, siger Andrés Faiña, adjunkt ved Institut for Datalogi på IT Universitetet i København.