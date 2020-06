Frisk luft, bevægelse, kortere dage og mindre grupper skaber færre konflikter, mere ro og i sidste ende gladere børn og voksne. Sådan lyder den over- vejende konklusion fra skolelærere og skoledere landet over. De opfordrer til, at man kigger nærmere på de positive effekter af coronatiltagene på landets skoler. Men hvad siger børnene til omvæltningen? Kristeligt Dagblad har spurgt en børnehaveklasse på Kochs Skole i Aarhus