Sådan slipper du af med hvepse i haven

Sensommeren er højsæson for nærgående hvepse eller gedehamse, som de retteligt hedder.

I mange haver er de gulsorte insekter en uvelkommen gæst, som sværmer om havebordet, grillen og ungernes glas med saftevand.

- Der er især to ting, gedehams elsker og tiltrækkes af: kød og søde sager, forklarer Lars Vilhelmsen, der er lektor, ph.d. og kurator ved Statens Naturhistoriske Museum med speciale i hvepse.

Kødet samler de typisk som foder til larverne i boet, de søde sager spiser gedehamsene selv.

Så undlad at stille kødet frem ved grillen, før det skal grilles. Sæt låg på saften. Og fej nedfaldsæblerne over i den modsatte ende af haven.

- De voksne hvepse har brug for hurtige kulhydrater, som er deres flyvebenzin. Så alt, hvad der hedder frugt, sodavand og saftevand vil tiltrække dem, siger Lars Vilhelmsen.

Nogle sværger også til at lave eller købe en sukkerfælde med sukkerholdigt, klistret stads.

Fidusen er, at gedehamsene hellere søger derhen.

- Det er ikke noget, jeg har efterprøvet i praksis. Men i teorien kan det godt fungere, siger Lars Vilhelmsen.

Der findes også diverse insektmidler, kemiske lokkedåser og sprays til direkte bekæmpelse af hvepsene. Dem fraråder Lars Vilhelmsen.

For det første risikerer du at sprede gift, som kan gøre skade på andre insekter eller komme i nærkontakt med nysgerrige børnehænder.

For det andet er en forbipasserende gedehams ikke kun en dårlig ting.

- Man vil selvfølgelig ikke have dem omkring bordet eller boligen, men ude i haven spiser de eksempelvis bladlus og myg, så de gør også en form for nytte, forklarer han.

Undtagelsen er dog, hvis gedehamsene decideret har bygget bo i haven.

I så fald skal boet fjernes, og jo tidligere på sæsonen, jo mindre bo.

Hvis man ser en stor gedehams, som flyver rundt solo i foråret, er det typisk dronningen.

- Hvis man fjerner eller klasker hende, har man stoppet boet. Men hvis man opdager et etableret bo henad sensommeren, skal der mere til, så her bør man ringe til en skadedyrsbekæmper, siger Lars Vilhelmsen.

Her risikerer det nemlig at blive personfarligt, tilføjer Claus Schultz, der er formand for brancheforeningen for skadedyrsfirmaer og teknisk chef hos Rentokil Skadedyrskontrol.

Boet er nemlig ofte placeret højt, og derfor kræver det gerne en stige, hvis man skal fjerne boet eller sprøjte pudder derind.

I andre tilfælde er boet placeret i sprækker eller bygningskonstruktioner, hvor det heller ikke er lige sådan at komme til, forklarer Claus Schultz.

- Og hvis man pludselig får 50 sure hvepse væltende ud i ansigtet, så er man altså udsat déroppe på stigen. I bedste fald bliver man kun stukket - i værste fald ryger man ned af stigen eller får en allergisk reaktion, siger han.

Du kan godt fjerne boet selv, og der findes flere metoder, hvor du enten kan vride boet ned i en pose eller give det en puddergift. Men det er ikke tilrådeligt.

- Jeg fraråder, at man gør det selv. Andre skadedyr kan være genstridige, irriterende eller svære at bekæmpe - gedehams er ikke særligt svære, men til gengæld er de farlige at bekæmpe, siger Claus Schultz.

/ritzau fokus/