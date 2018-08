Sådan undgår du problemer på havet

Brug redningsvest, lær at sejle og hav en tjekliste klar. Det er blot nogle af rådene til sikker sejlads.

Søsportens Sikkerhedsråd har i samarbejde med TrygFonden lanceret fem sejlråd. Rådene er en del af den større kampagne, SejlSikkert.

Rådene skal bruges til at forebygge uheld på havet. Dansk Søredningsselskab har foreløbig været på mere end 100 flere aktioner, end de var hele sidste år.

* Lær at sejle. Det er bedst at tage dueligheds- eller speedbådsbevis. Vigtigst er, at man ved, hvad man gør, hvis en person ryger over bord.

* Hold grej i orden. En god idé er at gennemgå en fast tjekliste inden hver tur.

* Planlæg turen grundigt. Inden afgang skal man have styr på vind og vejr, ruten man vil tage og forsyninger som brændstof og mad.

* Hav altid en livline til land. Optimalt har man både radio og mobiltelefon om bord. Kald hjælp via Lyngby Radio.

* Brug altid redningsvest. Det er lovpligtigt at have en redningsvest med til hver passager om bord. Veste bør tjekkes inden hver sejlsæson.

Kilde: Søsportens Sikkerhedsråd

/ritzau/