Sådan ved du om du er gaming-afhængig

WHO har tre pejlemærker, når det gælder om at diagnosticere nogen med den såkaldte "gaming disorder".

Verdenssundhedsorganisationen WHO har offentliggjort det endelige udkast til den liste af diagnoser, der efter planen skal træde i kraft i 2022.

Blandt tilføjelserne er "gaming disorder" - som kan oversættes til computerspilsafhængighed.

Diagnosen kræver, at tre betingelser er opfyldt:

1) At den pågældende over en periode på 12 måneder mister kontrollen over sit computerspil, når det gælder hyppighed, intensitet og varighed.

2) At andre aktiviteter og interesser nedprioriteres til fordel for computerspil på en måde, hvor det går ud over vigtige områder som venskaber, uddannelse, arbejde eller familien.

3) Fortsættelse eller eskalering af disse mønstre, selv om de har affødt negative konsekvenser.

/ritzau/