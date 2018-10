Sådan vil regeringen rulle planen ud

* Regeringens digitaliseringsstrategi skal gradvist foldes ud over de næste fem år, så det bliver mere og mere omfattende. Her er tidsplanen område for område:

- 2020: Person- og kontaktoplysninger, beskæftigelse, økonomiske ydelser.

- 2021: NemKonto, pas- og kørekort, våbentilladelser, uddannelsesstøtte og diverse udbetalinger fra Udbetaling Danmark samt kommunale ydelser som sygedagpenge, kontanthjælp og revalidering.

- 2021: Sundhed og ældre, skole og uddannelse, økonomi og skat.

- 2022: Familieforhold, dagtilbud, kirke, kultur og fritid.

- 2023: Byggeri, transport, jagt og fiskeri.

Kilde: Berlingske.