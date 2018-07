Sådan vil S skærpe reglerne for kviklån

* Socialdemokratiet vil med ti forslag skærpe reglerne for kortfristede forbrugslån, de såkaldte kviklån:

1) Der skal indføres et loft over kviklåns-udbydernes kreditrisiko.

2) Kviklån skal kunne betales tilbage lige så nemt, som det kan optages.

3) Låneudbydere skal informere om det fulde beløb, som skal betales tilbage - i både kroner og procent.

4) Der skal føres mere kontrol af Finanstilsynet.

5) Alle kviklåns-udbydere skal indberette deres lånedata i anonymiseret form fra 2019, så udviklingen af kviklån kan følges.

6) Kviklåns-udbydere skal omfattes af regler om god skik, ligesom bankerne er.

7) Der skal indføres betænkningstid på 48 timer for ikke bare kviklån, men alle forbrugslån.

8) Det skal kun være muligt at optage maksimalt to kviklån ad gangen på højest 30.000 kroner per person.

9) Den ekstra renteomkostning på misligholdte lån, morarenten, skal fastsættes til maksimalt 30 procent i nominal årlig rente.

10) Et egentligt forbud mod reklamer for kviklån i det offentlige rum skal undersøges.

Kilde: Socialdemokratiet.

/ritzau/