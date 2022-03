Sårede Ekstra Bladet-journalister er nu evakueret ud af Ukraine

Der skulle gå to dage fra, at to journalister fra Ekstra Bladet blev skudt, til de nåede ud af Ukraine.

De to Ekstra Bladet-journalister, Stefan Weichert og fotograf Emil Filtenborg, som lørdag blev ramt af skud i Ukraine, er nu blevet evakueret ud af landet.

Det skriver Ekstra Bladet.

Steffen Weichert blev ramt af et skud i skulderen omkring kravebenet, mens Emil Filtenborg blev skudt i begge ben og den nedre del af ryggen.

- Vi er glade, vi er trætte, og vi er lidt møre, fortæller Emil Filtenborg om de to journalisters tilstand til Ekstra Bladet.

Han oplyser videre, at de blot var til stede for at dække krigen.

- Så det er lidt træls og uvant selv at blive en del af historien. Det handler jo ikke om os, siger han.

Ekstra Bladet satte selv evakueringsplanen i gang med sikkerhedsfirmaet Guardian Security. Det var dog ikke første plan, der lykkedes. Det fortæller Ekstra Bladets journalistiske chefredaktør Knud Brix til Ekstra Bladet.

- Vores første plan var, at der skulle køre en ambulance fra Danmark med to topprofessionelle folk ind i Ukraine og hente dem ud, men det viste sig i går aftes, at det vindue, der var, snævrede sig ind, siger han.

I stedet blev Stefan Weichert og Emil Filtenborg transporteret med et tog til byen Odessa, hvor de blev indlagt.

- Togturen fra Odessa var rigtig hård, det vil jeg ikke lægge skjul på, siger Emil Filtenborg.

Efterfølgende blev de samlet op af to folk fra Guardian Security, som transporterede dem det sidste stykke ud af landet.

Det fremgår ikke, hvilket land de befinder sig i nu, men de to journalister er i sikkerhed, lyder meldingen, og det bringer ro, fortæller Knud Brix.

- Jeg er ekstremt lettet. Vores fokus har hele tiden været at få dem i sikkerhed, og det er nu lykkedes. Nu skal vi så se, hvordan de har det, give dem den nødvendige psykologbehandling og følge det ordentligt til dørs, siger han til Ekstra Bladet.

