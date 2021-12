Jødedommens forbud mod brug af teknologiske apparater under sabbatten gør det svært at fremvise coronapas ved dagens gudstjeneste i synagogen

Landet over er trossamfund pålagt at tjekke coronapas til arrangementer med 100 deltagere eller derover, og det gælder også for lørdagens gudstjeneste i synagogen i Det Jødiske Samfund: