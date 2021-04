Sådan blev forsøget gennemført

* Der er 2-3000 flagermus af arten stor museøre i den bulgarske koloni, hvor forsøget blev gennemført. Og grotten er 1,5 kilometer dyb.

* Det gjorde det svært at fange de dyr, som forskerne havde sat en computer på ryggen af.

Der er tre metoder:

* Flagermusene kan fanges med hånden, hvilket er mest skånsomt.

* Med et gardinsystem kan dyrene lukkes inde på to-tre kubikmeter. Her kan de fanges med hånden eller et net.

* Computeren kan falde af inde i grotten, fordi limen opløses over tid. Så kan forskerne være heldige at finde dem under kolonien gemt i guano.

* Forskerne fik 35 ud af 60 computere tilbage. 10 af dem kunne bruges til forskning.

Kilde: Videnskab.dk.