Sådan bliver de regionale rejsevejledninger

* En ny model betyder, at Udenrigsministeriet vil se på smitten i den enkelte region og ikke hele landet, når det skal vurdere, om det vil anbefale eller fraråde rejser.

* Den regionale rejsemodel gælder for EU/Schengenlande samt Storbritannien.

* For at der vil blive anbefalet rejser til en region, må smitten maksimalt være på 30 nye tilfælde om ugen per 100.000 indbyggere. Det er samme grænse, der er gældende i dag.

* Det kan betyde, at man i fremtiden kan anbefale rejser til de De Kanariske Øer, men fraråde rejser til resten af Spanien - eller fraråde rejser til Stockholm, selv om der er lavt smittetryk i resten af Sverige.

* De regionale rejsevejledninger vil blive opdateret på ugentlig basis.

Kilde: Udenrigsministeriet.

/ritzau/