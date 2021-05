Sådan fungerer coronapasset

* Coronapasset er del af stort set alle faser af den langsigtede genåbningsplan, som regeringen med et flertal i Folketinget fremlagde i marts.

* Man skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at få adgang til følgende:

- Indendørsspisning på restauranter.

- Indendørsidræt for over 18 år.

- Fitnesscentre.

- Biografer, teatre, og koncerter.

- Frisører, massører og tatovører.

* Før et coronapas giver adgang, skal man kunne fremvise:

- En negativ coronatest - enten en PCR- eller lyntest - som er højst 72 timer gammel.

- En tidligere positiv coronatest, som er mellem 14 og 180 dage gammel.

- En gennemført coronavaccination, hvor det sidste stik er givet for mindst to uger siden.

/ritzau/