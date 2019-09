Sådan fungerer omprioriteringsbidraget

* Da statsminister Lars Løkke Rasmussens Venstreregering tiltrådte i 2015, vurderede den, at der var brug for at spare på statsbudgettet.

* Derfor blev en række offentlige områder og institutioner - herunder ungdomsuddannelser og videregående uddannelser - af et borgerligt flertal pålagt at finde besparelser på to procent på driftsbudgetterne de kommende fire år.

* Når det kaldes omprioriteringsbidrag, er det et udtryk for, at pengene efterfølgende kunne bruges på områder, som regeringen gerne selv ville prioritere.

* Dermed er nogle af pengene blevet ført tilbage til uddannelsesområdet i form af puljer.

* Siden er omprioriteringsbidraget blevet lempet på en række udvalgte områder.

* I forbindelse med finansloven sidste år blev det aftalt, at erhvervsuddannelserne skulle slippe for sparekravene.

Kilde: Ritzau, DR, Regeringen.

/ritzau/