Sådan fungerer produktionen af visirer med 3d-printer

3d-printere fungerer ved at printe meget tynde lag af filament oven på hinanden.

Læs her, hvordan gruppen "DK Makers mod corona" fremstiller visirer til den danske sundhedssektor ved hjælp af 3d-printere:

* Med en 3d-printer kan man printe den del af visiret, som skal holde den skærm, som hindrer smitte.

* Når printeren har lavet holderen, monteres en skærm og en elastik.

* Gruppen producerer visirer for 25.000 kroner i døgnet i materialer og finansieres af donationer. Af samme grund er gruppen åben for donationer til sit arbejde.

* Visirerne er gratis for modtagerne. De bliver med andre ord ikke opkrævet nogen form for betaling.

* Leverandører og producenter har doneret eller tilbudt materialer til indkøbspris til dem, som bruger deres 3d-printer til at fremstille visirer.

* Gruppen har en aftale med PostNord, som vil stå for at fragte visirerne ud til de steder i landet, hvor der er brug for dem.

* Gruppen arbejder på en onlineportal, hvor dem med akut mangel på visirer kan udfylde et skema og derefter få tilsendt eller afhente visirer.

Kilde: Gruppen "DK Makers mod corona."

/ritzau/