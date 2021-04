Sådan genåbnes der løbende for rejser

Fase 1 (21. april):

* Udenrigsministeriet går tilbage til regelmæssigt at differentiere risikovurderingen for lande i EU. Lande bliver delt op i farver alt efter risikovurderingen.

"Grøn" betyder, at man frit kan rejse til et land, "gul" betyder, at man skal være særlig opmærksom, "orange" betyder, at ikke-nødvendige rejser frarådes, mens "rød" betyder, at alle rejser frarådes.

* Kravet om test og isolation ved indrejse gælder stadig, når man kommer hjem fra rejse. Man er dog undtaget for isolation, hvis man kommer hjem fra et "gult" land.

* Danskere kan rejse til ødegårde, som de ejer i Norden.

Fase 2 (1. maj):

* Færdigvaccinerede danskere og udlændinge, herunder turister fra gule og orange EU- og Schengenlande, kan rejse ind og ud af Danmark uden krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Det gælder ikke for lande, hvor risikovurderingen bygger på bekymrende varianter af coronavirus.

Fase 3 (14. maj, eller når de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år er vaccineret med første stik):

* Grænsen for, hvor højt incidenstal et land må have for at være lukket, hæves fra 20/30 til 50/60. Det betyder, at et land som udgangspunkt skal lukkes, hvis der er flere end 60 smittede per 100.000 indbyggere inden for de seneste syv dage. Incidenstallet skal under 50 igen, før der kan åbnes op.

* Kravet om anerkendelsesværdige formål afskaffes for alle udlændinge, der indrejser fra orange lande i EU eller Schengen-området. Krav om test og isolation ved indrejse gælder dog stadig.

Fase 4 (26. juni eller når der er implementeret et EU-coronapas):

* Indførelse af EU-coronapas vil gøre det muligt at holde sommerferie i Europa og modtage sommerturister i Danmark.

* For personer, der rejser uden et coronapas, vil der fortsat gælde rejserestriktioner og smitteforebyggende tiltag.

Kilde: Justitsministeriet.

/ritzau/