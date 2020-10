Sådan gør du haven insektvenlig

* Drop gift og gødning, der hvor du vil gøre din have insektvenlig. Gift og gødning bidrager til at ensarte og favorisere bestemte blomster frem for mange forskellige planter.

* Plant nektarrige blomster som musevikke, merian og almindelig knopurt, der blomstrer på forskellige tidspunkter af året, i din have. Så er der altid mad til sommerfuglene og bierne i din have.

* Husk sommerfuglelarverne. Sommerfugle lægger æg på bestemte planter, og når larverne er kommet ud, skal de også have noget at spise. Lad derfor brændenælderne gro til admiral, dagpåfugleøje og nældens takvinge og løgkarse til kålsommerfuglene og aurora.

* Lav vinterly til insekterne. De overvintrer for eksempel i brændestabler, kvasbunker, grus- og stenbunker og dødt træ/træstubbe, der kan fungere som insekthoteller.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening.

/ritzau/