Sådan kompenseres minkavlerne for deres tab

1. Den 4. november 2020 meddelte statsminister Mette Frederiksen (S), at alle mink på danske minkfarme skulle aflives af hensyn til den danske folkesundhed og covid-19.

2. På den baggrund blev der indgået en politisk aftale om erstatning til minkavlerne og følgeerhverv berørt af covid-19.

3. Aftalen betyder, at minkavlerne får erstatning for tabet af deres forretning, hvis de vælger at lukke ned, mens avlere, der gerne vil blive i erhvervet, får mulighed for at vælge en såkaldt dvalemodel, hvor avleren modtager kompensation for faste omkostninger i dvaleperioden.

4. Dvaleperioden varer frem til 2022, da det midlertidige forbud mod minkavl udløber 31. december 2021.

5. Det fremgår dog af aftalen, at dvaleordningen kan blive forlænget, så minkavlerne alligevel ikke kan komme i gang 1. januar 2022.

Kilde: Erhvervsministeriet.

/ritzau/