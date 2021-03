Sådan lyder nye anbefalinger

* Færdigvaccinerede kan i private hjem være tæt på familie eller venner, som enten selv er færdigvaccinerede eller ikke er risikogruppen.

* Det vil sige, at anbefalingen om at holde to meters afstand ikke er gældende for den gruppe.

* Man er færdigvaccineret 14 dage efter stik nummer to.

* Det anbefales fortsat at holde to meters afstand i det offentlige rum.

Kilde: Sundhedsstyrelsen, DR.

/ritzau/